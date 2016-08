SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RINDE PROTESTA HORACIO ORTIZ COMO MAGISTRADO DEL PJE

-DE QUE SE VAN, SE VAN Y EL RELEVO A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE

-PAN ESTATAL TENDRA DIRIGENTES EN BREVE: BARRIENTOS

-COBAT 7, ES EJEMPLO ESTATAL

-DIPUTADO ELECTO ANGEL GARZA PROYECTA GESTION Y LEGISLACION

-REALIZAN FORO DE COFEPRIS EN REYNOSA

ALVARO BARRIENTOS BARRON, diputado local y secretario general del comité directivo estatal del Partido Acción Naional, dió a conocer que ante el registro único de la fórmula a la dirigencia estatal del PAN de Tamaulipas con FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR a la presidencia e ISMAEL GARCIA a la secretaría general, se promoverá ante la comisión nacional electoral permanente para que autorice incluso la toma de protesta para los primeros dias del mes de septiembre en que asuman los cargos FRANCISCO ELIZONDO e ISMAEL GARCIA, algo que procede sin ningún contratiempo de ser autorizado por la comisión nacional electoral interna.

Con esto sin duda que CESAR VERASTEGUI OSTOS, quedará en libertad de compromiso político para estar presto al llamado de su amigo el gobernador electo, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, quien públicamente lo invitó a formar parte del gobierno próximo de la entidad, asi es de que el xiotencatlense, ex diputado loal, ex diputado federal y ex alcalde, está listo para asumir compromiso en cualquier momento….

Varios funcionario estatlaes y municipales se ven con caras tristes, más los que como servidores públicos no sirvieron para servir. Es asi como se tendrán que ir los que han cumplido un ciclo al frente de una u otra dependencia, quienes en realidad el servicio público no se hizo para ellos, nos referimos a los juniors, a los elementos que por recomendación, de ser hijo, hija, pariente, comadre, compadre, hermano o primo entre otras cosas, fueron los recomendados para ser delegado de ITAVU, sub secretario, coordinador administrativo, oficial del registro civil, director o sub director municipal y hasta asesores, que éstos últimos son los que aparecen sobreprotegidos en la nómina, asi es de que los vientos de cambio, esperemos cambien el rumbo que llevaba Tamaulipas, un gobierno que le valió nada el sentir de la ciudadanía y derrocharon los dineros hasta ya mas no poder..

FRANCISCO GARCIA JUAREZ, comunicador de muchos años, ex director de comunicación social en el municipio de Reynosa y en otras dependencias, pero lo más importante que es competente en su desempeño, se perfila como el Director general de comunciación social del próximo gobierno del estado que diriga FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA como gobernador electo. Sin duda es garantía de trabajo y profesionalimso el que personajes como FRANCISCO GARCIA rodeen al próximo gobierno de la entidad….

EN EL PRD NACIONAL, apunte a GRACO RAMIREZ, MIGUEL MANCERA entre otros como prospectos a la candidatura presidencial, tanto el gobernador del estado de Morelos como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, son personajes que al interior del partido de la revolución democrática tienen amplia presencia política y social, los dos personajes están en la red nacional por diferentes motivos, pero al interior se respira la intención de ir en coalición con los demás partidos de izquierda, donde ya no les favorecería a ambos las condiciones políticas….

Erradicar corrupción, capacitación, aumento al salario de los trabajadores del poder judicial, fueron algunas de las promociones que hizo el ahora magistrado del tribunal superior de justicia del estado que rindió protesta en el recinto oficial del congreso del estado, HORACIO ORTIZ RENAN, quien se convierte sin duda en el primer reynosense integrado al aparato judicial del equipo que viene encabezando el gobernador electo, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. Asi es de que no hay que perder de vista las promociones señaladas del nuevo magistrado estatal, pues sin duda que el aumento al salario de los trabajadores, actuarios, jueces, secretarios de acuerdos, secretarias y demás personal del poder judicial, benefician de antemano la economía. Mientras que en la corrupción y su erradicación, promoverán que se realicen revisiones constantes de las actuaciones de los diferentes funcionarios…..

MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, alcaldesa electa de Reynosa ha cumplido una intensa agenda de trabajo durante dias pasados, atendiendo la invitación de diálogo y encuentro con las cámaras y colegios de la ciudad de Reynosa donde refrendó el compromiso de gobernar una ciudad de la mano y en coordinación con la ciudadanía, promover acciones de gobierno que garanticen el mejor desarrollo de la sociedad, y su ciudad.

Reiteró alcaldesa electa que estarán cuidando la integración de los diferentes programas de trabajo, la integración de los funcionarios y sus perfiles acordes a las necesidades que requiere el gobierno de la ciudad…

MIENTRAS QUE EN EL PRI de Rio Bravo, necesitarán una varita mágica para recomponer sus actividades, pues después de la salida ya anunciada de los dirigentes políticos en turno, en este caaso de la licenciada MARGARITA GARCIA MARTINEZ, quien se convertirá en regidora del ayuntamiento de Rio Bravo, dejará la dirigencia local obligatoriamente para dar paso a una nueva dirigencia local, donde tendrán que sumar a ex alcaldes, ex diputados locales y todos los que han sido beneficiarios del poder cuando ha gobernador el PRI. MARGARITA GARCIA MARTINEZ, señala que se va en forma satisfactoria por haber entregado buenas cuentas y seguir sumando el esfuerzo desde el cabildo municipal a las gestiones que realizará como regidora y representante popular del PRI, un personaje que se ha forjado en las lides sindicales del sector CTM…..

MARCOS OLIVARES OLVERA, presidente de la asociación civil IMPULSA, viene desarrollando un importante proyecto de trabajo para beneficio de los que menos tienen, quienes mas lo necesitan y requieren el respaldo altruísta de quien le entra a los retos, y aqui es donde aparece el reynosense MARCOS OLIVARES OLVERA, quien en todo momento ha seguido trabajando nos señalaba, al dar seguimiento a diversas gestiones de familias reynosenses….

POR SU PARTE EL padre RENATO POMPA, promovió el festejo del día del abuelito en el hogar quietud de Rio Bravo, donde la administradora MAGDA TIJERINA, invitó a la ciudadanía para este sábado desde temprano a un importante bingo a favor de la economía de este asilo. Por su parte el padre RENATO POMPA, viene trabajando activamente en este evento y en próximas festividades que se acercan en los meses por venir….

Y FIJESES QUE La suma de trabajo de los tres ámbitos de gobierno en disponer de programas y recursos a las familias desprotegidas por las jefas de hogar, han aplicado acciones para que la niñez y la juventud tenga las herramientas para salir adelante. Durante los trabajos de gestión de la primera autoridad de San Fernando Dr. MARIO DE LA GARZA GARZA, ha reiterado el compromiso de respaldar a las familias haciendo llegar los programas federales como lo es el seguro de vida para jefas de familia. Destacando el titular de SEDESOL municipal Lic. GUSTAVO AGUILLON SILVA que este programa durante los trabajos del ejercicio ha realizado el preregistro de 6,296 jefas de familia en la localidad y donde lamentablemente existen 37 casos de madres fallecidas y que son respaldados con los beneficios de apoyos monetarios de este programa a un total de 50 niños y jóvenes junto con 37 titulares. La primera autoridad en municipio ha reiterado el firme compromiso con las familias de cada uno de los sectores, ejecutando trabajos conjuntos sociedad y gobiernos para así seguir impulsado el progreso y bienestar de los sanfernandenses…

MUCHO PROBLEMA TIENE el ayuntanmiento de Rio Bravo, para responder a la comunidad en materia de alumbrado, servicio de recolección de basura, limpieza de áreas verdes, parques y jardines, entre otras cosas, quienes no han cumplido con la ciudadanía, lo que anda haciendo el alcalde en este momento, es de relumbrón, es una actitud que no entiende el pueblo riobravense que hizo para merecer tanta talta de atención, no hay ni habrá una obra que deje huella en esta administración municipal, por lo que es deprimente la situación en que se encuentra el municipio de Rio Bravo y la Villa de Nuevo Progreso, además de los ejidos de Rio Bravo, es lametable los servicios de agua y de salud que tienen los riobravenses, no hubo una sola gestión de parte de este ayuntamiento para elevar el nivel de atención en materia de salud para las familias riobravenses y esto ya se acabó, no tenemos la espezanza, señalan muchos riobravenses que se haya logrado mejorar ningún servicio, lo que hoy se andan dizque gastando, son de último momento para querer impresionar lo que no hicieron en su momento…..

MAL HACE LA DIRIGENCIA LOCAL PANISTA de Rio Bravo que preside LETICIA MONCADA y ROGELIO ZAPATA como secretario general para no dar entrada a los medios de comunicación de la ciudad y la región que en el fin de semana pasado pretendieron dar cobertura a la visita que hizo el diputado local con licencia y candidato único a la dirigencia estatal del PAN, que dentro del trabajo proselitista que realiza visitó el municipio de Rio Bravo, y la dirigencia local en un salón rentado, le cerró la puerta a los medios de comunicacación, sin duda que no es posible que empiecen con el pié izquierdo y le sigan de frente estos dirigentes partidistas, es negativa la postura que muestran ante la ciudadanía de cerrar las puertas a los medios de información y mas allá de los reclamos que se dieron en la reunión precisamente, donde personajes de la vieja guardia reclamaron que haya la apertura a los ciudadanos y ciudadanas que desean participar, se parte activa del panismo y no los han dejado, han aislado al panismo mas que abrir el instituto político que está secuestrado en Rio Bravo…..

PEDRO ANGEL RODRIGUEZ BARRERA, director del COBAT 7 de Reynosa, viene desarrollando todo un trabajo de primer nivel coordinadamente con el estudiantado, ahi también mucho tiene que ver el respaldo del sub director SIMON CONTRERAS, quien apoya en la coordinación al director del plantel, PEDRO ANGEL RODRIGUEZ BARRERA que ha llevado a lo alto al instituto a su cargo durante muchos años en que ha dirigido los destinos de COBAT 7, dentro de las actividades podemos mencionar que los sábados se refuerza con la participación de estudiantes en danza, banda de guerra, mariachi, fútbol, volibol, teatro, banda de marcha, artes plásticas, rondalla, fútbol. Todas estas actividades donde los estudiantes del plantel COBAT, hace posible el apoyo para ganar grandes concursos y participaciones como han sido ejemplo ya los jóvenes COBAT….

Y EN CUANTO A LA ACTIVIDAD que lleva a cabo el regidor GUSTAVO RICO DE SARO, de nueva cuenta y cumpliendo ya con una tradición, otorgó botellas de agua en las instalaciones de escuelas de Reynosa. Señaló que “El calor es intenso y ellas sin conocerlas ni mucho menos saber de qué partido político estamos apoyando a nuestras madres de familia y algunos señores que vienen también a gestionar el beneficio de las becas federales, mismas que vemos se reciben en completo orden”, lo anterior se dió en las instalaciones también de la coordinación estatal de servicios de educación que dirige ANTONIO CABALLERO GALVAN. Siendo cientos de botellas de agua que entregó en mano el propio regidor GUSTAVO RICO DE SARO, constatando y recogiendo también algunas demandas de ciudadanas madres de familia que aprovecharon el acercamiento que tiene el edil en éstos encuentros ciudadanos, lo que hay que aclarar, pocos regidores tienen la sensibilidad de hacerlo y acercarse con la población….

EN OTRO ASUNTO, le comentamos que ANGEL ROMEO GARZA, diputado local electo por el quinto distrito electoral, se encuentra llevando a cabo gestiones activas con su equipo de trabajo, definiendo los puntos de trabajo que tendrán en lo largo y ancho del distrito por el que fue electo como legislador, además de empezar a dar seguimiento a algunas de las gestiones con las que se encontró a la población durante campaña. Un elemento que viene del trabajo de territorio y asi lo demostro en las diferentes trincheras que ha tenido como político, sin duda señala que el trabajo deberá ser legislativo, pero sin olividar la gestión social que la comunidad requiere de quien tiene la oportunidad de realizar trámites y presencia en dependencias federales o estatales para empujar e impulsar acciones en beneficio de la ciudad…..

Minetras que en otro asunto, nos dió a conocer el coordinador de COEPRIS en la jurisdicción X de la secretaría de salud tras asistir en Reynosa como sede al foro estatal de Cuidados Paliativos y Farmacias. Al evento asistió personal de la COFEPRIS del Distrito Federal asi como de la zona norte y municipios como San Fernando, Rio Bravo, Miguel Alemán, Valle hermoso entre otros municipios. Evento dirigido por doctores de la dependencia federal y dirigido a responsables ypropietarios de farmacias de Reynosa. Siendo un total de 320 asistentes a dicho foro que por primera ocasión se realizó como sede en Reynosa.

Le deseamos una pronta recuperación al amigo y director del portal Noticias El Mexicano, ALFONSO URIBE, después de una intervención quirúrgica allá en Miguel Alemán, lo mejor amigo….

Felicitamos por su cumpleaños este 27 de agosto a ROMAN SALGADO, ALBERTO GPE. LOPEZ RODRIGUEZ LOPEZ, VERONICA LOPEZ SANCHEZ, CESAR EMILIO CASTRO VELAZQUEZ, ARMANDO MARAVILLA, ROGELIO GARCIA LERMA, ZAYDA IRACHETA, PATRICIA LOPEZ BARROSO Y LEOBARDO FERNANDEZ….

ENVIAMOS NUESTRA felicitación por su cumpleaños este 28 de agosto a ERALIO VILLARREAL, destacado periodista de la zona ribereña; KARLA SANCHEZ, ARGELIA IRACHETA, ANA LILIA GARZA del colegio de arquitectos de Reynosa; LAURA ROCHA, ROSA MACIAS COSS, CRISTINA SILVA; BERNABE URIBE en la capital del estado; YAZMIN CASTAÑEDA. Todos este mismo dia, enhorabuena….

Y LOS INVITAMOS A que nos escuchen en nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape de Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo…

y nos veremos.