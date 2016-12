Si habrá beca de excelencia en 2017: SET

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

En 2017, la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) a través del ITABEC retomará la oferta de becas de excelencia para la comunidad estudiantil tamaulipeca, informó el Titular de la Unidad Ejecutiva de la SET a Mario Andrés de Jesús Leal Rodríguez.

Además de que se retomará este esquema, adelantó que se triplicará el recurso destinado para el pago de estos cheques, lo que pasaría de entre 4 y 5 millones de pesos, a los 12 y 15 millones de pesos.

“En el caso anterior de becas de excelencia no hubo concurso, por lo tanto no hubo cheques porque no hubo concurso, el gobierno anterior decidió no hacer ese concurso, nosotros y es orden del gobernador, que se tripliquen las becas”, precisó en entrevista.

Consideró prudente aclarar que la beca de excelencia en el último semestre no se concursaron, “no es que no hubiera habido beca de excelencia, cada beca se concursa, se emite un concurso para que todos aquellos que se sientan en la posibilidad de tener una beca de esta naturaleza accedan a presentar todos los requisitos que piden en este caso el estado y la federación”.