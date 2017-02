SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

Castigo a la falta de oportunidades

*Tiene PES nuevo líder en Río Bravo

*López Obrador, como la espuma

*Díaz del Guante, fácil la reelección

*¿A quién perfilará el PES para el ‘18?

El sábado el abogado MARIO ALBERTO LONGORIA GOMEZ rindió protesta como dirigente del CDM del Partido Encuentro Social de Río Bravo, dando fe de los hechos el dirigente estatal RIGOBERTO RODRIGUEZ, así como la militancia de este instituto político.

Fue un buen evento, donde MARIO mostró porque se ganó la dirigencia de esa agrupación política.

El nuevo guía de Encuentro Social afirmó que entre sus primeras acciones estará el incrementar el número de militantes.

Dijo a este espacio que en la víspera hizo registrar a los primeros 100 ciudadanos.

“Fortaleceremos la militancia del partido, llevando un mensaje de unidad familiar”, nos comentó.

También nos reveló que su dirigencia privilegiará el dialogo y la interlocución, poniendo especial cuidado en que las familias de Río Bravo siempre tengan en el PES un aliado.

Dijo MARIO LONGORIA que su partido hará una política incluyente, para lograr un posicionamiento del mismo.

“Es un honor para mi formar parte de este proyecto, que me ha abierto las puertas para ser parte del mismo, para lo cual trabajaremos en unidad para generar grandes ideas y sacar adelante este proyecto que hoy se me encomienda”, nos comentó y posteriormente dijo al rendir protesta.

MARIO ALBERTO LONGORIA GOMEZ tiene 46 años de edad, es nacido en Río Bravo, de profesión abogado. Esta casado con la señora NORMA RODRIGUEZ de LONGORIA, con quien ha procreado 3 hijos.

Ha desempeñado diversos cargos públicos, militando siempre en el PRI, pero debido a la falta de oportunidades en el ex partidazo optó por sumarse al PES.

La salida del abogado LONGORIA GOMEZ no es la única que se registra en la entidad, pues justo el jueves también rompió relaciones con el tricolor FERNANDO AZCARRAGA LOPEZ, de Tampico.

Seguramente, y como consecuencia de la parálisis que vive hoy en día el PRI Tamaulipas, los escurrimientos continuarán.

Y más ahora que está tan cerca el proceso electoral del 2018.

Lo anterior nada tiene que ver con el hecho de que si hoy fueran las elecciones, el ‘rayito de esperanza’, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se convertiría en el Presidente de México.

Las encuestas, la mayoría, lo ubican como el favorito, con varios puntos de diferencia sobre el segundo lugar

¿Alguien podrá pararlo?

A fe nuestra no.

Como tampoco podrán parar a JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, alcalde de Matamoros, quien seguramente sin problema alguno logrará la reelección, pues su administración es de las pocas que NO se encuentran en ‘stand by’.

Igual pronóstico se escucha en Valle Hermoso, donde el alcalde DANIEL TORRES ESPINOZA ha sabido responderle a sus gobernados.

A propósito, va el pésame para el médico TORRES, pues este fin de semana se produjo el deceso de su señora madre.

Pronta resignación.

En cambio, ROBERTO GUAJARDO ANZALDUA, ex candidato fallido a la presidencia municipal de Río Bravo, reapareció el sábado en el evento de Encuentro Social. Algunos allegados comentaron que no aún no se da por vencido, que su idea es aparecer en las boletas del próximo año.

¿Y quiénes son las cartas fuertes del PES rumbo a la elección local del 2018?

Por lo pronto, no pierda de vista a ALEJANDRO GARCIA, que le ha sabido inyectar dinamismo a ese instituto político.

Finalmente, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA estuvo en Tampico durante este fin de semana para inaugurar el IV Congreso Mundial de Ganadería y el Primero de Agricultura Tropical, donde le anunció a los hombres del campo que su administración dará un apoyo sin precedente al rubro rural.

El mandatario estuvo acompañado por su esposa MARIANA GOMEZ de GARCIA, así como por el presidente del comité organizador, JOSE MANUEL GOCHICOA; los alcaldes de Tampico y Madero, MAGDALENA PERAZA GUERRA y JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO, respectivamente.

Asistieron asociaciones del ramo de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán y Jalisco.

