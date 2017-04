SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

Todavía faltan Eugenio y Egidio

*¿Desviará TYR aspiración de Balta?

*Paloma Guillen y sus nexos con TYR

*Encuestas mantienen a AMLO en el 1

*Desespera el PRI y caen exgoberandores

En la reciente etapa de campaña al entonces candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, sus malquerientes le reprochaban una y otra vez sus nexos con el ex gobernador TOMAS YARRINGON RUVALCABA.

De “carga-maletas” de Tomás no bajaban al ‘Paquetito’.

Pues bien, YARRINGTON fue detenido la semana pasada en Italia, lo que tiene con el “Jesús en la boca” a no pocos (¿ex?) amigos.

Uno de ellos seguramente es el fracasado aspirante del tricolor a la gubernatura de Tamaulipas, quien ahora buscaría ser candidato a senador.

Seguramente la detención del ex mandatario tamaulipeco le complicará el escenario.

Aunque no hay que descartarlo, pues bien sabe usted como se las gastan los priístas.

Por cierto, la diputada federal PALOMA DEL CARMEN GUILLEN VICENTE ya pintó su raya con su ex jefe.

“No fui su amiga, sólo su colaboradora”, habría dicho la legisladora correlona.

Cuando el barco se hunde, ya sabe usted quien corre primero.

Por cierto, doña PALOMA mucho tendría que decir de su paso por la PGJ, cuando TOMAS era gobernador. ¿Lo recuerdan?

A propósito de priístas, tal parece que la llegada de MARIBEL LIRA a la dirigencia del Revolucionario Institucional en Río Bravo ha pasado de noche.

Digo, pues hasta ahora nada se sabe del ex partidazo.

¿Ya se habrá dado cuenta la mujer que el proceso electoral del 2mil18 está ya muy cerca?

Cambiando de tema, pocos se ‘tragaron’ el cuento de la encuesta difundida por “El Financiero”, donde le da el triunfo para la Presidencia de México, en el 2018, a MARGARITA ZAVALA, ubicando en el segundo lugar a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y en un tercer espacio a MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, con 32, 29 y 27 por ciento.

En cambio, resultó más creíble la publicada por “El Universal”, donde AMLO se ubica en el primer lugar, con el 33 por ciento; MARGARITA ZAVALA, con el 27, y MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG con el 13 por ciento.

Por otro lado, son tiempos electorales y donde el PRI no las trae todas consigo, ejemplo las encuestas arribada citadas, de allí que la detención de JAVIER DUARTE DE OCHOA, ex gobernador de Veracruz, sea interpretado por no pocos como un ‘golpe’ desesperado del tricolor, que hace cuanto puede para no ser despojado de la gubernatura del Estado de México.

En efecto, el odiado ex mandatario veracruzano fue detenido por la Interpol el sábado por la noche, en Guatemala, país donde se ocultaba desde noviembre, según reveló este domingo la PGR en una rueda de prensa.

DUARTE DE OCHOA será extraditado a México para que responda por los muchos agravios que cometió contra el estado que mal gobernó, pero también será la oportunidad para que pague a todos los veracruzanos el daño que les hizo.

Esta historia apenas se empieza a escribir, de modo que en las próximas semanas correrá mucha tinta.

Por cierto, aún hay mucho ex gobernador delincuente suelto.

¿Cuándo caerá EUGENIO HERNANDEZ FLORES (buscado por EUA) y el nefasto EGIDIO TORRE CANTU?

En otros temas, hoy se retoman las actividades cotidianas en el gobierno de Tamaulipas y en los Ayuntamientos, tras varios días de asueto con motivo de la semana santa.

Por cierto, bastante bien le fue a Tamaulipas en estas vacaciones.

De acuerdo con autoridades gubernamentales, la entidad tuvo una afluencia de más de un millón 200 mil personas, tan solo hasta el pasado viernes.

Desde luego que la cifra se incremento con las visitas realizadas durante este sábado y domingo.

Las playas de Madero, Tampico y Matamoros fueron las más concurridas, con más de 920 mil visitantes.

El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA ordenó un operativo especial, donde participaron corporaciones estatales y federales, para salvaguardar la integridad física de los turistas.

Hasta la próxima.