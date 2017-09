Sobriedad y orden, en 1er. informe del gobernador

Sobriedad y orden, en el primer informe de CDV

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

Los escenarios contrastaban: la ceremonia de rendición de cuentas del primer Gobierno Panista en Tamaulipas, estaba muy distante a la de los informes que acostumbraban los priistas.

No había pueblo acarreado, las tradicionales matracas, las porras y el dispendio de los priistas eran cosa del pasado, está vez, el ambiente era sobrio, sin más sobresaltos que algunos chiflidos de la prensa cuando algún funcionario se negaba a la entrevista.

Entre los invitados minuciosamente seleccionados, figuraban gobernadores, legisladores, secretarios, alcaldes, integrantes del Poder Judicial, Líderes Partidistas y algunos representantes de los sectores productivos de la entidad.

En el exterior: un dispositivo de seguridad que mantenía en guardia a los agentes estatales, marinos, soldados y policía federal a ratos bajo el candente sol y otros bajo la llovizna.

Al interior: un ambiente lleno de orden, simpleza y vallas metálicas vestidas con fundas blancas y la marca Tam, para limitar accesos y recorridos.

Orden perfecto era el común denominador afuera y adentro. Nadie que no portara un gafete de acreditación para ingresar al Congreso podía traspasar los filtros de seguridad instalados en un radio de varios kilómetros a la redonda del edificio legislativo.

Hombres vestidos con mezclilla y camisetas verdes (que les prestó la ayudantía del evento) conducían a los automovilistas a su lugar de aparcamiento; solo el gafete color café daba un cajón de estacionamiento en el Congreso, ese lo portaban los Senadores, Gobernadores y mandos militares.

A los invitados con gafete color azul, podían dejarlos en la puerta del Palacio Legislativo pero su vehículo tenía que salir y esperar en otro sitio.

Finalmente estaban los invitados con gafete color verde, eran alcaldes, secretarios, sectores productivos y la prensa, este grupo de invitados llegaba por sus propios medios hasta el Polyforum, de ahí eran trasladados en vans hasta la caseta de vigilancia del Congreso.

Una vez adentro del recinto, la acreditación debía mostrarse una vez más, ahí edecanes perfectamente uniformadas llevaban a los asistentes a su asiento; la prensa entró por un camino delimitado con vallas que iba desde la caseta de vigilancia, hasta el interior del edificio en la zona asignada para las entrevistas.

Los primeros en llegar fueron los marinos y militares, ellos arribaron desde la tarde del jueves, luego, antes de que se asomara la claridad del día los policías, los hombres con las camisetas verdes, la ayudantía, los de giras y logística.

Los mandos militares fueron los primeros invitados especiales en llegar, la prensa entró un poco después, eran cerca de las once de la mañana.

En el helipuerto del Parque Bicentenario, no aterrizó una sola aeronave, todos llegaban por tierra a bordo de vehículos blancos en su gran mayoría.

Alcaldes desfilaban en su mayoría sin compañía, la invitación era personal, casi todos en obediencia al protocolo vestían traje, solo el Alcalde de Tula, Antonio Leija Villarreal prefirió pantalón de mezclilla, botas y la camisa del uniforme.

Casi todas las alcaldesas optaron por el traje sastre, sin embargo hubo algunas que prefirieron lucir vestidos entallados como la alcaldesa de Miguel Alemán, Rosa Isela Corro Acosta, que lució un vestido negro ceñido al cuerpo, mismo estilo que usa la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona.

El Grupo de Senadores panistas liderados por Ernesto Cordero Arroyo y Javier Lozano llegaron juntos y sonrientes, en su intervención con la prensa, hablaron de su desaprobación hacia el Frente Ciudadano que dijeron: agravia a muchos panistas.

El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, llegó acompañado del Secretario de Administración, Jesús Nader y el Gobernador de Durango, José Aispuro Torres, del Secretario de Educación, Héctor Escobar, ambos gobernadores aceptaron charlar con la prensa, hablaron de la importancia de la Ley de Seguridad Interior.

Juntos llegaron los diputados federales priistas, Miguel Ángel González Salum, Yahleel Abdala Carmona y su coordinador Edgar Melhem Salinas, éste ultimo criticó en entrevista el recrudecimiento de la violencia en la frontera tamaulipeca e hizo un llamado al Gobierno Federal y Estatal a emprender estrategias más efectivas y mejor focalizadas.

El aspirante presidencial Rafael Moreno Valle, llegó acompañado del Procurador de Justicia Local, Irving Barrios Mojica y como ya es costumbre del ex gobernador poblano, adaptó en uno de los salones del Congreso una sala especial para dar entrevistas promocionando su imagen como cada vez que visita Tamaulipas en su afán por obtener la candidatura a la presidencia de la república.

El reloj marcaba las 12 horas con 35 minutos, el hombre de traje oscuro y corbata azul arribaba al H. Congreso del Estado con una actitud relajada, acompañado de su esposa, ella prefirió el color blanco para su atuendo, un vestido con falda Midi y unas zapatillas rojas.

El Gobernado, Francisco García Cabeza de Vaca, llegó a su primer informe de Gobierno flanqueado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, representante personal del Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Junto a él también entraron el Presidente del Poder Judicial, Horacio Ortíz, el Director del Centro de la SCT, William Knight Bonifacio y su yerno el Senador, Roberto Gil Zuarth y los integrantes de la mesa directiva del Congreso.

En el pleno, aguardaban los diputados; antes de entrar al salón de sesiones a entregar el documento que contiene el estado que guarda la entidad, el Gobernador hizo una pausa junto a Osorio Chong, ahí a escasos centímetros de la puerta dialogaron, se les vio sonrientes.

El Gobernador cumplió con el protocolo, tomó el micrófono y en tono sereno y con el control del escenario, habló por espacio de una hora y media frente a los diputados postrados en sus curules y el público aprestado en las butacas.

Cabeza de Vaca, inició su mensaje dedicando un minuto de silencio por las personas fallecidas en los sismos recientemente registrados en el centro y sur del país.

“Quiero expresar mi solidaridad y la de todos los tamaulipecos a nuestros hermanos que atraviesan por una situación muy difícil a partir de los sismos registrados en el centro y sur del país”.

En 70 minutos que duró su mensaje, el Gobernador hizo 28 pausas al hablar, el tema de seguridad fue uno de los que más tiempo le ocupó, mientras hacía uso de slogans como “con determinación y firmeza” y “sin descanso y con firmeza”.

La primera ovación notable se hizo presente cuando agradeció el apoyo del Presidente de México Enrique Peña Nieto, del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de las fuerzas armadas, del general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda y del almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sáenz en el combate a la inseguridad.

“Los tamaulipecos les decimos gracias por su respaldo, gracias por su apoyo, pero sobre todo gracias por no dejarnos solos en esta lucha contra la delincuencia”, en ese momento las palmas de un público expectante sonaron.

Mientras transcurría el mensaje, algunos de los invitados especiales hacían uso de las áreas dispuestas con café, canapés, refrescos y botellas de agua etiquetadas con la propaganda del Primer Informe de Gobierno.

Algunos estaban más atentos al mensaje y hubo incluso quienes como el Procurador Irving Barrios, hicieron uso de su celular para sacar fotografías del evento, tomarse selfies y alimentar sus redes sociales con imágenes del primer informe de gobierno.

Fue el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Alberto García, el encargado de contestar el primer informe de gobierno y en una breve intervención hizo saber lo importante que resulta para los gobiernos emanados de extracción panista la rendición de cuentas, acción que indicó, debe ser la premisa de todos los gobiernos.

El primero en abandonar el recinto legislativo, a las dos de la tarde, cuando el mandatario estatal aún daba su mensaje, fue el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, minutos después, también, antes de que concluyera el mensaje salió la alcaldesa de Villagrán.

Los invitados especiales que aguardaron hasta el final, recibieron un souvenir del Primer Informe conformado por una pequeña caja de madera, rellena con paja, un paquete de café Dos Estrellas y una taza.

Tras concluir su mensaje, el Gobernador estuvo cerca de 40 minutos, recibiendo felicitaciones de los asistentes y accediendo a las fotografías que le solicitaban, finalmente, hizo una breve intervención frente a los representantes de los medios de comunicación acompañado en todo momento por Osorio Chong.

Los panistas concluyen así su primer año de Gobierno Estatal, su primera rendición de cuentas no contó la presencia de ex gobernadores tamaulipecos, solo de una ex primera dama Doña Bertha del Avellano, no hubo dispendios, no hubo oropel, fue una ceremonia sencilla, ordenada y tranquila.