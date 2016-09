Gays también son hijos de dios.- Obispo de Cd. Victoria

Ciudad Victoria.-

El obispo Antonio González Sánchez rechazó que la marcha “por la defensa de la familia” y la posición de la iglesia católica sean homofóbicas y consideró que las personas con “otras preferencias sexuales son también hijos de dios”.

El fin de semana miles de personas participaron en todo el país en la marcha “Por la Defensa de la Familia” que rechaza la iniciativa presidencial del matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo.

“Aquí lo más interesante es que (la marcha) fue convocada y organizada por laicos, obviamente los obispos apoyamos la iniciativa, pero la iniciativa, la organización, todo fue hecho por laicos”, dijo el Obispo de esta capital.

Dijo que se invitó a la marcha a personas de otros grupos religiosos “pero a la mera hora no supe si fueron o no fueron pero si se les invitó”.

Afirmó:

-La iglesia católica no repudia a estas personas que tienen otras tendencias sexuales, otras preferencias sexuales, no las repudia , nosotros como iglesia catòlica las respetamos como personas que son, los vemos también como hijos de dios que son, nada mas, nosotros lo que hacemos es defender a la familia tradicional, la familia natural la familia institucional por Jesucristo.

Entrevistado este dia tras ofrecer misa dominical, el Obispo rechazó estar contra los gays, sino “en favor de la familia tradicional”.

-En redes sociales se les señaló a los participantes de esta marcha como homofóbicos.

-Yo entiendo, yo hablé un poquito antes con la persona que estaba organizando esta marcha y se dijo que las personas que iban hablar no se iba a hablar en contra de nadie, en eso quedamos, yo no te sé decir si en algún lugar se habló en contra de alguien pero la idea que se tenía de que no se iba hablar en contra de nadie.

“Nosotros como iglesia católica,

como jerarquía, insisto, no estamos en contra de ellos, nosotros estamos solamente a favor de la familia tradicional, a favor de la familia natural, a la familia institucional”.

El Obispo de Ciudad Victoria afirmó que la iniciativa de ley del matrimonio igualitario enviada por el presidente Enrique Peña Nieto atenta contra la familia.

“Hay una cosa que yo he escuchado, no sé que tan cierto sea o que tan falso sea: Yo he escuchado que muchas personas que tienen otras preferencias sexuales, no están de acuerdo en el matrimonio o sea no les interesa casarse, yo he escuchado por ahi, o adoptar”, señaló.

El lider catòlico dijo que el pais tiene cosas más inportantes que tiene que atender.

“Como sociedad me parece que tenemos que entender eso: que actualmente en nuestra ciudad o nuestra república hay cosas más importantes y urgentes que atender”, afirmó.

DEFIENDEN A LA FAMILIA NATURAL

Este grupo llamado “Frente Nacional por la Familia” convoca a protestar en defensa de la familia “natural”.

Promueven la movilización contra la iniciativa de reforma que propuso el presidente Enrique Peña Nieto para reconocer en la Constitución Federal el derecho al matrimonio igualitario, para tutelar la identidad de género en el Código Civil Federal y para incluir la perspectiva de género y de derechos humanos en los contenidos educativos.

¿QUE QUIEREN LOS PROTESTANTES?

Este frente “por la defensa de la familia” exige el derecho de los padres a educar a sus hijos; el derecho de un niño a una mamá y un papá, y la reivindicación de que el matrimonio es exclusivamente la unión de un hombre y una mujer.

El “Frente por la familia” está organizando otra marcha para el 24 de septiembre en la ciudad de México.