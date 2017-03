Son penales, escuelas del crímen.- Obispo

Cd. VIctoria.-

“Las cárceles del país no estan funcionando como deben funcionar y son escuelas del crímen”, por lo que urge una reforma carcelaria, afirmó el Obispo Antonio González.

“Esto que pasó en el penal es un signo de que algo anda mal”, dijo el Obispo al señalar que la fuga masiva de reos y motín “es una señal más del deterioro de la sociedad”.

Entrevistado este domingo tras oficiar misa, el líder religioso afirmó que “ya es tiempo que se ponga atención” a la problemática de los penales en el país.

Enfatizó que “se habla de muchas reformas pero la gente de a pie quiere ver resultados”.

Dijo que está bien reubicar el penal lejos de zona habitacional, pero “también insisto: que bueno que se haga otro edificio, pero yo creo que la solución no está en un edificio, que bueno que se haga, es parte pero no es toda la solución un edificio nuevo, yo creo que lo hay que cambiar es la estructura de los penales”.

Expresó que primero habría que revisar cuantos presos hay inocentes y la sobrepoblación en los reclusorios.

“Los penales como están ahorita, son escuelas del crimen”.

-¿Salen igual los reos que entran?

-Más bien peor, dijo el Obispo.