Tomarán ADN a familiares de desaparecidos

PREPARAN JORNADA NACIONAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ADN PARA FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS.

Mayo 19 de 2017.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para obtener mayores herramientas que sean utilizadas en el cruce de información y soporte en la identificación de personas desaparecidas en Tamaulipas, se llevará a cabo la Semana Estatal de toma de muestras ADN, en la que participarán autoridades Federales y Estatales.

La Campaña Federal será del 22 al 26 de mayo del presente año y estará encabezada por la Procuraduría General de la República (PGR) Policía Federal, Secretaría de Gobernación ( SEGOB) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas( PGJT ).

La toma de muestra de ADN, es un procedimiento gratuito y solo se requiere la presencia del padre o la madre del desaparecido, como también lo pueden hacer los hijos, tíos o abuelos, en caso de no existir los padres.

Para solicitar dicha prueba, no importa que no exista denuncia.

Si algún familiar de desaparecido ya cuenta con el perfil de ADN, no es necesario que acudan.

Los trabajos se estarán desarrollando en las siguientes sedes:

Cd. Victoria: Oficinas Centrales de la Procuraduría General de Justicia. Av. José SulaimánChagnón y Libramiento Naciones Unidas.

Reynosa: Hospital General Dr. José María Cantú Garza en Av. Álvaro Obregón, Col. La Presa.

Matamoros: Gimnasio Deportivo Eduardo Chávez. Calle Guatemala y Av. Lauro Villar, Col. Modelo.

Tampico: Zona Centro, Edificio El Campanario, Instalaciones de la PGJE, Calle Carlos González Salas, Fracc. El Naranjal.

Y en la zona Norte en Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre 2ª y 3ª Col. Nuevo Progreso.

Cd. Madero: Plaza de la Pirámide, Calle 16 de Septiembre esq. con Felipe Carrillo Puerto, Col. Ampliación Unidad Nacional.

El Mante: Instalaciones del Batallón Militar, kilómetro 9 de la carretera Tampico-Mante.

Nuevo Laredo: Universidad Autónoma de Tamaulipas, Av. Fundadores y Boulevard Pedro Pérez Ibarra, Col. Infonavit Fundadores.

La Jornada Federal de toma de muestras ADN, tendrá un horario de atención al público de 9 de la mañana a 5 de la tarde.