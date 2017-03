Urge a Tamaulipas Ley de Seguridad Interior: Gobernador

Urge a Tamaulipas Ley de Seguridad Interior: CDV

* Analiza la viabilidad del mando mixto en la entidad

Durante su intervención ante legisladores federales, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dejó en claro la importancia y urgencia que tiene para esta entidad la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el país.

“Es urgente para estados como Tamaulipas sacar adelante la Ley de Seguridad Interior para que intervenga para pacificar estas zonas”, dijo tras hacer referencia al hecho de que Tamaulipas sólo cuenta con 2 mil 700 policías estatales de los 10 mil que ocupa.

En este punto, acusó de irresponsables a los ex gobernadores que durante los últimos diez años no sólo no fueron capaces de formar nuevos policías, sino de entregar el estado a bandas delincuenciales.

“Irresponsables que no solo no fueron capaces de capacitarlos, entrenarlos y certificarlos, sino que fueron irresponsables de entregar un estado como Tamaulipas a las bandas delincuenciales”.

Finalmente García Cabeza de Vaca, dijo que tanto él como otros gobernadores del país emanados de Acción Nacional, analizan la viabilidad de mudar la Seguridad al mando mixto.

“En mi estado existe el mando único sin embargo hay quienes estamos valorando tambien la posibilidad del mando mixto. Siempre y cuando se evalúen adecuadamente, yo soy municipalista yo ya fui Presidente Municipal, se las necesidades de los municipios, pero también sé que no todos tienen las capacidades para tener policías municipales”, concluyó.