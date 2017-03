Va Betico por el PRI

Cd. Victoria.-

Humberto “Betico” Valdéz dirigente del “Movimiento Territorial” del PRI, reiteró aspirar a la dirigencia estatal del partido.

“Sí aspiro a la dirigencia del CDE del PRI para impirmirle un sello de trabajo y respeto absoluto a todos los sectores y organziaciones , con transparencia em el manejo económico y proyectos y programas”, dijo en entrevista.

Señaló que avalan sus aspiraciones “muchos años de trabajo y experiencia”.

“Además no hay colonia, barrio, ejido y municipio que no me conozcan y yo conozco a todos los líderes de Tamaulipas”, afirmó.

ORDENA TRIBUNAL AL PRI RESPONDER A ENRIQUE CARDENAS

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en Sesión Pública celebrada el 10 de marzo del presente año, ordenó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dictar resolución en el Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante interpuesto por el ciudadano Enrique Cárdenas del Avellano el pasado 20 de diciembre de 2016.

En el Recurso Ciudadano TE-RDC-04/2017, el militante aduce que la Comisión Nacional del PRI ha sido omisa en emitir la resolución correspondiente al juicio intrapartidista CNJP-JDP-TAM-116/2017, toda vez que han transcurrido más de dos meses desde su interposición.

Al realizar el estudio de la controversia, los magistrados advirtieron que la responsable incumplió con la diversa normatividad partidista que establece los plazos para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación y que la obligan a ponderar los derechos político-electorales de los militantes en relación con el principio de autodeterminación de que goza el Partido y con ello vulnera los derechos políticos del militante.

El Código de Justicia Partidaria prevé que la resolución de los medios de impugnación promovidos para impugnar los acuerdos, disposiciones y decisiones legales o estatutarias de los órganos del partido, corresponderá a la Comisión Nacional y establece que dicha impugnación debe resolverse en un plazo breve.

El pleno del Tribunal Electoral consideró que se vulneró el principio de justicia pronta y expedita en perjuicio de militante, tutelado por el artículo 209 bis de los Estatutos del PRI, el cual es acorde con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia del actor, se ordena a la

Comisión Nacional que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que sea recibida la notificación, concluya la sustanciación del recurso correspondiente y dicte la

resolución que proceda.

Además, se apercibió al órgano responsable que de no realizar lo en los plazos otorgados, se le impondrá alguna de las medidasde apremio previstas en el artículo 59 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral.