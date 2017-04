Vinculan a Tomás con asesinato de Rodolfo

*Vamos por bienes de Yarrington: Gobernador

Daisy Verónica Herrera Medrano

Reportera

El Gobierno de Tamaulipas a través de la Procuraduría de Justicia del Estado reabrió todas las denuncias que existen en contra del ex gobernador Tomas Yarrington Rubalcava, entre las que figura una línea de investigación por el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, al tiempo que busca confiscar bienes que el ex mandatario habría saqueado al Estado para devolverlos a los tamaulipecos.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reveló que instruyó al Procurador de Justicia del Estado, Irving Barrios Mójuica, para que revise todas las denuncias existentes en contra del ex mandatario y sus mas cercamos colaboradores el estado.

“Más allá de donde sea él (Tomás) encarcelado a nosotros lo que nos interesa es que se haga justicia, que se le de seguimiento a las otras líneas de investigación que se tienen, muchas de ellas sumamente dolorosas, como es el caso precisamente del asesinato cobarde de Rodolfo Torre Cantú, entre muchas otras líneas de investigaciones que se tienen”, dijo García Cabeza de Vaca.

Entrevistado luego de la puesta en marcha del Operativo Turístico y Policial de Semana Santa 2017, el Gobernador refirió que la captura de Tomás Yarrington, tendrá sin duda implicaciones con más delincuentes en Tamaulipas.

“Hay unas líneas de investigación importantes que se están llevando a cabo y yo creo que se cierra un capítulo, un negro capitulo en la historia de Tamaulipas pero seguramente se abren algunas otras que son líneas de investigación, lo que este gobierno del estado no va a permitir es más simulaciones, no más impunidad, eso es algo de lo que ha adolecido el estado durante muchos años”.

García Cabeza de Vaca, volvió a insistir en que “sin odios y sin rencores simplemente aplicando la ley, la justicia y recuperar lo que es de los tamaulipecos… Por supuesto que es del interés del estado recuperar lo que es de los tamaulipecos, es ahí donde de igual manera por supuesto que vamos a hacer lo propio para asegurarnos de que todos esos bienes y recursos regresen al estado para que estos sean aplicados adecuadamente”.

La captura de Yarrington dijo, es un proceso que se llevaba desde hace años y que desafortunadamente no se le había dado seguimiento y fue hasta que esta administración reveló que había elementos de la policía ministerial fungiendo como escoltas, cuando surge la recompensa por 15 millones de pesos para la ubicación y captura del ex gobernador

“Es el sentimiento no del gobernador, es el sentimiento de los tamaulipecos, como entender el grado de violencia, de impunidad, de corrupción y de malos manejos y de esa violencia desmedida que vivimos durante tantos años si no fue con la complicidad precisamente de estos que le hicieron un gran daño, muy serio, algo que no podremos nosotros de alguna manera dimensionar pero que sin embargo se les están dando seguimiento a estas denuncias, a estas investigaciones”

DETALLES DE LA CAPTURA

De acuerdo a la información difundida a través de un video por autoridades italianas, el ex Gobernador de Tamaulipas fue interceptado por agentes de la policía de Italia cuando caminaba acompañado de un hombre de origen polaco a la altura de la Pizzería Signoria en Florencia.

Al momento de verse rodeado por cuatro agentes, tres varones y una mujer, Yarrington no se mostraba nervoso y por el contrario, confiado, saludó a los agentes y les mostró una identificación falsa, con la que se conducía en aquel país.

Los elementos policiacos corroboraron la identidad del ex mandatario tamaulipeco y fue entonces cuando procedieron al arresto.

Durante 5 meses, la PGR localizó 5 propiedades de Yarrington en Italia mediante un seguimiento de la Policía Cibernética que detectó líneas telefónicas. En febrero se determinó la ubicación y zona que procuraba.

LOS DELITOS DE TOMAS

Los delitos que se le imputan a Tomás Yarrington van desde fraude, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.

En diciembre de 2012, la DEA acusó al ex gobernador tamaulipeco de aceptar sobornos por parte de organizaciones delincuenciales para encubrir sus operaciones, en tanto él, invertía ese dinero del crimen en bienes raíces en el estado de Texas, lo que derivó en la confiscación de varias propiedades.

En el año 2014, la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a Yarrington en 189 países por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

El ex Gobernador solicitó un amparo a la justicia federal en contra de la orden de aprehensión que había en su contra, pero le fue negado, años más tarde, en noviembre de 2016, la PGR ofreció 15 millones de pesos como recompensa a quien revelara datos de su ubicación.

Ese mismo año, en 2016, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca denunció que el Estado seguía pagando a personal que fungía como custodios al servicio de Yarrington, fue entonces cuando la seguridad pagada por el Estado le fue retirada y se solicitó a la PGR que reabriera las indagatorias contra este.